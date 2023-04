Java kushtuar Ditës Ndërkombëtare të Librit u mbyll me ligjeratën e shkrimtarit Stefan Çapaliku me temë “Letërsia dhe Qyteti”. Në këtë aktivitet shkrimtari promovoi edhe librin me titull “Darkave, nga nji mbas buke”. Shkrimtari Çapaliku tregoi se ky libër përmban tregime të shkurtra.

Maxhid Cungu, drejtor I bibliotekës “Marin Barleti” foli për rëndësinë e këtyre aktiviteteve.

Në aktivitetin e zhvilluar morën pjesë personalitete të ndryshme, ndërsa ky aktivitet shënoi mbylljen e veprimtarive të organizuara për ditën ndërkombëtare të librit nga biblioteka “Marin Barleti”.