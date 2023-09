Nje kamion eshte permbysur ne rrugen e vjeter Pllane – Rrubik ne Lezhe ne rrethana ende te paqarta. Si pasoje e ketij aksidenti te ndodhur ka mbetur i plagosur drejtuesi i kamionit i cili eshte derguar per ndihme mjeksore ne spitalin e Lacit. Policia ka nisur hetimet per kete aksident. Kamioni ishte i ngarkuar me inerte dhe pershkak te shpejtesise, drejtuesi i saj ka humbur kontrollin ne nje prej kthesave duke u permbysur.