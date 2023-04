Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Në dashuri është shumë e rëndësishme të përpiqeni të kuptoni tjetrin dhe ta vendosni veten në vendin e tij. Mundohuni ta bëni pak më shumë. Kthesa pozitive dhe të papritura vijnë në punë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten duhet shumë angazhim në dashuri për të gjetur ekuilibrin e duhur dhe qetësinë e duhur. Për sa i përket punës, megjithatë, është më mirë të mos merrni vendime të nxituara, jepini vetes kohë për të kuptuar se ku doni të shkoni.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Ka shumë polemika që mund të shfaqen në çift, përpiquni të mos i nxisni. Në punë mos i shtyni vendimet, bëni gjithçka sa më shpejt. Kur keni një mendim në mendjen tuaj, dëshironi ta hiqni atë nga rruga sa më shpejt të jetë e mundur.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Në dashuri po përjetoni një periudhë të përzier, as të bukur dhe as shumë të keqe. Le të kalojë pak kështu ky moment, do të shihni që do të vijnë ditë më të mira. Në punë keni disa propozime për të zgjedhur por ato duhen vlerësuar me kujdes.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten, në dashuri vjen një valë e mirë pozitiviteti dhe mirëqenieje. Për sa i përket punës, tregohuni gjithmonë të kujdesshëm dhe të përpiktë në çdo gjë që bëni.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Lërini veten pak më shumë për të dashuruar në këtë ditë edhe sepse emocionet janë thelbësore në jetë. Për sa i përket punës, përpiquni më shumë. Kohët e fundit jeni duke u dukur paksa e pakëndshme dhe pa formë, ndoshta jeni lodhur nga rutina e zakonshme.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Në dashuri duhet të jeni të kujdesshëm që të mos shkoni pas lidhjeve të pamundura. Është e panevojshme t’ju vë në situata komplekse që vetëm mund t’ju lëndojnë. Në punë shtyni disa vendime për më vonë. Nuk është koha e duhur për të bërë zgjedhje që do të kenë një ndikim të fortë në të ardhmen.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten do, jeni pak konfuzë në këtë periudhë sa i përket dashurisë, përpiquni të sqaroni idetë tuaja. Në punë ditët në vijim do jenë më të mira.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Tregohuni të kujdesshëm në dashuri sepse mund të ketë një rënie nëse jeni në një marrëdhënie të qëndrueshme. Gjithçka po shkon mirë në punë dhe së shpejti do të keni gjithë lirinë e veprimit që dëshironi. Tregoni se nga çfarë jeni krijuar dhe do të shihni që gjërat do të shkojnë ashtu siç keni.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Kjo është një periudhë e shkëlqyer për ata që duan diçka më shumë në dashuri dhe gjithashtu do të ketë shumë kënaqësi në punë. Ju mund të demonstroni të gjitha cilësitë tuaja. Kujdes nga ndonjë koleg që do të përpiqet të vendosë një çelës në punët tuaja.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten, fillon një fazë përmirësimi nga pikëpamja e dashurisë e cila do t’ju sjellë shumë qetësi. Për sa i përket punës, ka vështirësi por do të arrini t’i kapërceni.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Në dashuri duhet të luftoni deri në fund për atë që dëshironi, si dhe në punë. Kjo periudhë ju jep një rilindje të bukur personale dhe profesionale dhe duhet të shijoni çdo moment të saj.