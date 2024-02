Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Kjo ditë e shtunë vërtet pozitive po vijnë orët e ardhshme. Jeni shumë të vendosur për të kapërcyer çdo vështirësi që ju del përpara. Mund të filloni diçka të bukur në pranverë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën prej disa kohësh po kaloni një fazë të vështirë si në marrëdhëniet me të tjerët ashtu edhe në familje. Duhet të përmbaheni sepse e gjithë kjo do të zgjasë ende deri në mes të muajit. Mos u dëshpëroni, do të kalojë së shpejti.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën përpiquni të mos i nënvlerësoni marrëdhëniet shoqërore. Ato mund të bëhen një referencë e shkëlqyer në të ardhmen. Mbani nën kontroll durimin dhe mos e mbingarkoni veten. Mund të keni pasur kohët e fundit një ndarje ose një problem që ju ka bërë të vuani, por duhet të shikoni përpara.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Kjo e shtunë do jetë fundjavë e mirë për të diskutuar problemet familjare dhe për t’u marrë me çështjet e së kaluarës. Të dielën disa prej jush do ndihen të lodhur dhe do ketë rënie të humorit.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën shërim i ngadalshëm gjatë fundjavës. Nuk ju ka pëlqyer shumë fillimi i muajit dhe jeni përballur me momente polemikash si privatisht ashtu edhe në punë. Ndihesh i shfrytëzuar.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën ju pret një periudhë shumë pozitive, mund të bëni shumë. Thoni mjaft për një histori të rëndësishme që nuk funksionon më, ose një situatë pune që nuk ju kënaq për një kohë të gjatë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën Saturni është në opozitë keni nevojë për siguri. Për sa i përket punës, jeni pak i lodhur, vlerësimi i kolegëve apo shefave tuaj është në rënie.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën ju jeni duke bërë shumë në këtë periudhë, jetë plot tension dhe agjitacion. Megjithatë, nuk mund të bëni gjithçka që dëshironi dhe nervozoheni. Shikoni nga e ardhmja, një fazë më pozitive do të fillojë nga data 20.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën eksperimentet në punë mund të jenë të suksesshme gjatë orëve të ardhshme. Për sa i përket punës, ata që kanë ndryshuar do të përjetojnë një fazë shumë pozitive. Në pjesën e dytë të vitit do të konfirmoni gjithçka që dukej e pamundur të ndodhte në fund të vitit të kaluar.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Do jetë një fundjavë e mrekullueshme po vjen për ju, me një kulm pozitiv që pritet të dielën. Hapësirë ​​për marrëdhënie dhe miqësi. Pasioni në horizont, ata që janë beqarë janë të zënë tani.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën duhet të optimizoni jetën tuaj. Mos bëni gjithmonë të njëjtat gjëra, përndryshe do të kapeni nga momentet e rebelimit. Ka nga ata në familjen tuaj që kërkojnë prani të tepruar nga ju.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën, ju ende ndiheni pak të lodhur, kjo do të prekë veçanërisht ata prej jush që punojnë. Disa madje preferuan të qëndronin në shtëpi në vend që të shkonin në punë ose të punonin me pak dëshirë.