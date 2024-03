Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën gjatë fundjavës do të jetë e rëndësishme të rivendosni disa kontakte dashurie që ndoshta kanë humbur kohët e fundit. Ju dëshironi të jeni me njerëz të vërtetë dhe dëshironi të shprehni idenë tuaj për të ardhmen.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën ju pret një ditë padyshim pozitive për sa i përket punës, mund të mbështeteni edhe në Hënë në një aspekt të favorshëm. Nëse vini në kontakt me klientët, nëse keni një biznes, mund të merrni reagime të rëndësishme.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën përpiquni të mos lejoni që puna dhe problemet financiare të hyjnë në çift, pasi ende nuk është kështu. Nëse mund të jepni këshilla të mira, sigurohuni që t’ua jepni miqve tuaj.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën fundjava do të jetë padyshim pozitive për ndjenjat tuaja, mos u shqetësoni për këtë dhe veproni me besim. Kur bëhet fjalë për punën, megjithatë, ka shumë kundërshtime planetare dhe rezultatet janë shumë të ndryshme. Përpiquni të mos ndërmerrni rreziqe të panevojshme.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën në dashuri mund të jeni paksa i tensionuar për shkak të ndonjë pune të papërfunduar. Çdo gjë e mbetur e papërfunduar mund të trajtohet gjatë fundjavës.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën më në fund ndiheni pak më mirë dhe po rikuperoheni në zonat tuaja. Në disa raste, do të jetë një ditë vërtet stresuese në zyrë që mund t’ju bëjë të ndiheni të lodhur.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën në vendin e punës vijnë ndryshime, në horizont mund të ketë një promovim. Po, ka situata kritike, por së shpejti do të ketë zgjidhje më të mira. Mos kini frikë nga asnjë gjë që ju del përpara jush.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën gjatë orëve në vijim bëni kujdes që të mos nervozoheni, do të përfundoni vetëm duke shkatërruar marrëdhënie dhe situata që mund t’ju bëjnë të ndiheni mirë. Përdoreni këtë fundjavë për të shijuar pak relaksim.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën ju pret një ditë tranzicioni ndërsa prisni atë që do të ndodhë javën e ardhshme. Por përpiquni të mos u përgjigjeni provokimeve. Nëse mundeni, organizoni pak pushime.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën ju pret një fundjavë në të cilën do të detyroheni të përveshni mëngët. Brenda pak ditësh e ardhmja juaj do të përcaktohet njëherë e përgjithmonë. Guxim merru me punë!

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën do jeni pak konfuz dhe i zemëruar, por kjo nuk do të thotë se duhet të gjeni faj tek ata që nuk kanë asgjë ose të krijoni diskutime kur nuk është nevoja.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën përfitoni nga projektet e reja dhe yjet do t’ju ndihmojnë që nga fillimi i marsit. Mund të punoni edhe për të zgjidhur një problem në punë ose për t’u afruar me dikë dhe për t’u përkushtuar për të ardhmen.