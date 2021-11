Hyseni ka vendosur të hapë të gjithë kartat në përballjen me Alvisën. Ai ka publikuar bisedat e përgjimit ku tregon se cfarë ka folur me Alvisën, e cila i thotë se do të bënte të mundur që Bashkimi të deklarohej për të.

Ndërkohë Hyseni pretendon se gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë i lidhur me Alvisën. “Ideja qëndron këtu që ai është më i pëlqyeri i publikut dhe doja që të shprehej për mua”, thotë Alvisa në një prej videove që publikon Hyseni.

Ndërsa në një tjetër thotë: “Unë atje kam vajtur për lojë, jo për budalliqe”. Në studio, Alvisa është justifikuar duke thënë se i bënte këto gjëra pasi ndihej e shantazhuar dhe kishte frikë. Hyseni i përgjigjet duke bërtitur: “Më tradhtove moj.”