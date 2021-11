Këto piktura janë të bëra nga persona me aftësi ndryshe të projektit “Shpresa” që mesazh të tyre kanë parandalimin e dhunës, këtij fenomeni shqetësues në shoqërinë tonë. Kjo ekspozitë erdhi në ditën botërore për eleminimin e dhunës.

Arqipeshkëvi i Shkodrës Angelo Massfra u shpreh se dhuna nis që nga Parlamenti ku deputetët përplasen me një gjuhë të papranueshme me njëri-tjetrin si dhe fyerje që dëmtojnë shoqërinë.

Luigj Mila, drejtues i projektit “Shpresa” u shpreh kundër dënimit me vdekje, një temë e rihapur në Shqipëri pas rastit të 8-vjeçarit në Fier duke thënë se personat me probleme duhen trajtuar dhe se shoqëria jonë bashkë me gjykatat nuk janë të gatshme për të dhënë dënime me vdekje.

Ekspozita do të qëndrojë e hapur për të gjithë ata që duan ta vizitojnë ndërsa përcjell mesazhe të rëndësishme për eleminimin e çdo forme të dhunës.