Gjatë përurimit të Kolegjit të Kolegjit Europian të Bryzhit në Tiranë, Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se hapja e kësaj dege e afron më shumë Shqipërinë me BE.

“Na u deshën vetëm 9 muaj që ta hapnim kolegjin pas hedhjes së idesë. Ky është moment i veçantë për mua përfaqëson Europën. Këtu do të kemi studentë nga Shqipëria nga i gjithë Ballkani Perëndimor nga BE. Do hedhin themelet si udhëheqës të së ardhmes. Ky kolegj do jetë dega e tretë sepse të parin e kemi në Belgjikë të dytin në Poloni dhe këtu i treti.

Ky kolegj erdhi para se Polonia të bëhej vend anëtar dhe jam e bindur se kështu do të ndodhë edhe me Shqipërinë.

Dje çelën procesin e aplikimeve. Tani studentë nga e gjithë Europa mund të aplikojnë. Mund të bëni këto studime fantastike duke eksploruar Europën fantastike. Ky kampus është dhuratë e madhe nga Europa për Shqipëriën. Por jo vetëm kjo, por një dhuratë e madhe që Shqipëria po i jep Europës. Në këtë vend modern plot energji. Faleminderit që na keni mirëpritur këtu si kolegj Europe.