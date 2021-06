Kreu i PS-së, Edi Rama ka uruar sot të gjithë socialistët në përvjetorin 30-të të kësaj force politik.

Me një postim në Facebook, Rama zotohet se do të vazhdojnë përpjekjet që Partia Socialiste ‘të bëhet më e mirë për të gjithë’

“Mirëmëngjes dhe me urimin gëzuar ditëlindjen e Partisë Socialiste për të gjithë ata që kanë dhënë e i japin PS diçka sado të vogël, si edhe me zotimin se do të vazhdojmë përpjekjen që PS të bëhet më e mirë për të gjithë të tjerët, ju uroj një fundjavë të qetë”, shkruan Rama.

Ditën e sotme PS do të mbledhë Kongresin në “Air Albania”, ku në fokus do të jetë edhe rizgjedhja e strukturave, hapja e partisë dhe anëtarësimet e reja.