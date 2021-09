As Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, as Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, nuk do të flasin në takimin e nesërm në Novi Sad.

Sipas medias serbe “Danas” është planifikuar që kryeministrja e Serbisë, Ana Brnabić, të flasë me pjesëmarrësit e forumit ndërsa kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, pjesëmarrja e të cilit gjithashtu u njoftua më herët, do të bashkohet përmes lidhjes video.

Konferenca dy -ditore “Ballkani Perëndimor, një rajon, një treg dhe një hap drejt tregut të përbashkët të BE -së” po mbahet sot dhe nesër në Novi Sad. Organizatorët janë Fondi për Çështjet Evropiane të Vojvodinës, Fondacioni Konrad Adenauer dhe Forumi Rajonal i Liderëve të Rinj.

Fillimisht ishte planifikuar që Vuçiç, Rama dhe Zaev të flisnin nesër si dhe t’i drejtoheshin shtypit më pas. Kjo ngjarje po mbahet në përvjetorin e krijimit të nismës së Shengenit të Vogël mbi bashkëpunimin ekonomik në Ballkan, takimi i parë i të cilit u mbajt në vitin 2019 në Novi Sad në tetor, dhe i cili kohët e fundit ndryshoi emrin në Ballkan të Hapur.

Burimet diplomatike shprehen se ndryshimi mund të lidhet drejtpërdrejt me tensionet aktuale në Kosovë.