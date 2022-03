Pesë skenarët e mundshëm se çfarë do të ndodhë në Ukrainë, nga marrëveshja e paqes, suksesi ushtarak i Putinit dhe përhapja e luftës në vendet e NATO-s

Forcat ruse në Ukrainë vazhdojnë të shpërthejnë qytete dhe të vrasin civilë, por nuk po bëjnë më përparim në terren, thanë vendet perëndimore këtë të enjte, ndërsa agresioni tashmë ka hyrë në javën e tij të katërt.

Çdo ditë që kalon, po fillon të duket më e mundshme që lufta e Vladimir Putin mund të zvarritet për muaj të tërë, ndërkohë që bisedimet e paqes mes Kievit dhe Moskës duket se po ngecin.

Ndërkohë, OKB-ja ka thënë se më shumë se 3 milionë refugjatë kanë ikur përtej kufijve të Ukrainës, duke mos ditur se kur do të mund të shohin sërish shtëpitë e tyre.

Pavarësisht se Kremlini këmbëngul se nuk synon dëmtimin e civilëve, ditën e sotme raketat ranë sërish në Mariupol, mbi teatrin ku ishin strehuar gra dhe fëmijë.

Ndërkohë, Kievi i ka rezistuar përparimit rus, por gjithashtu po përjeton bombardime të rënda në rajonet e jashtme të kryeqytetit.

Sipas “Daily Mail”, këto janë pesë skenarët e mundshme për javët dhe muajt në vazhdim, sipas burimeve të qeverisë perëndimore dhe ekspertëve:

-Forcat ruse bllokohen dhe ushtarët ukrainas vazhdojnë rezistencën e tyre të ashpër

Forcat ukrainase i rezistojnë ende pushtimit rus. Më e rëndësishmja, ata zmbrapsën një përpjekje të parashutistëve për të pushtuar kryeqytetin në ditët e para dhe që atëherë janë tërhequr në pozicionet mbrojtëse që u kanë mundësuar atyre të mbajnë kontrollin mbi të gjitha qytetet strategjike. Edhe pse Rusia ka pretenduar prej kohësh se ka epërsi ajrore, mbrojtja ajrore e Ukrainës duket se është ende duke funksionuar, ndërkohë që vendet perëndimore po lëshojnë raketa portative antitank dhe anti-ajror.

“Invazioni rus ka ngecur kryesisht në të gjitha frontet,” tha një përditësim nga ministria e mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar të enjten. Inteligjenca amerikane vlerëson se 7,000 trupa ruse kanë vdekur, raportoi The New York Times, ndërsa ushtria e Ukrainës pretendon se kjo shifër është shumë më e lartë, megjithëse ekspertët thonë se të gjitha pretendimet e tilla duhet të trajtohen me kujdes. Presidenti amerikan Joe Biden njoftoi të mërkurën një paketë të re masive ndihme ushtarake për Ukrainën, duke përfshirë sistemet e mbrojtjes raketore S-300, 100 drone ‘kamikaze’ Sëitchblade dhe mijëra raketa të tjera. Rezistenca ushtarake ukrainase vjen me një kosto të lartë civile, megjithatë, edhe ka pësuar mijëra viktima dhe qytete të shkatërruara si Mariupol dhe Kherson.

-Marrëveshja e paqes: Ukraina dhe Rusia arrijnë një marrëveshje me Putinin që të tërheqë forcat e tij kur të plotësohen kërkesat

Negociatorët nga të dyja palët filluan të bisedojnë vetëm disa ditë pas fillimit të luftës, fillimisht në kufirin Bjellorusi-Ukrainë, më pas në Turqi dhe më vonë në kryeqytetin Kiev. Rritja e humbjeve në fushën e betejës dhe sanksionet gjymtuese perëndimore ndaj ekonomisë ruse mund ta shtyjnë Putinin të kërkojë një mënyrë për t’i dhënë fund konfliktit.

“Ukraina mund të jetë në gjendje t’i detyrojë rusët të bëjnë një zgjedhje: të vazhdojnë dhe të pësojnë humbje të pariparueshme, ose të heqin dorë dhe të arrijnë një paqe kompensuese,” shkroi Rob Johnson, një ekspert i luftës në Universitetin e Oksfordit, këtë javë. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha të mërkurën se të dy palët ishin “afër marrëveshjes” për një marrëveshje që do të shihte Ukrainën të pranonte neutralitetin e modeluar sipas statusit të Suedisë dhe Austrisë. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tashmë ka pranuar publikisht se vendi i tij nuk do t’i bashkohet aleancës ushtarake perëndimore të NATO-s, një kërkesë kryesore nga Kremlini. Por megjithëse gjasat për një marrëveshje janë rritur ndjeshëm ditët e fundit, nuk ka asnjë shenjë për një armëpushim dhe Ukraina dëshiron një tërheqje të plotë ruse dhe garanci sigurie për të ardhmen e saj.

Disa kritikë të Putinit dyshojnë se diplomacia është një perde tymi.

-Ndryshimi i brendshëm rus: Lëvizja kundër luftës rritet në Rusi dhe oligarkët kthehen kundër liderit të tyre

Putini po forcon kontrollin e tij mbi shoqërinë ruse. Një goditje ndaj mediave të pavarura dhe raportuesve të lajmeve të huaja ka çimentuar dominimin e medias shtetërore besnike ruse.

Mijëra demonstrues kundër luftës janë arrestuar, ndërsa një ligj i ri kërcënon deri në 15 vjet burg për përhapjen e ‘lajmeve të rreme’ për ushtrinë. Ka shenja çarjeje në elitën qeverisëse, me disa oligarkë, deputetë, madje edhe grupin privat të naftës Lukoil që bëjnë thirrje hapur për një armëpushim ose për t’i dhënë fund luftimeve.

Edhe pse nuk shihet si e mundshme në këtë fazë, nuk mund të përjashtohet mundësia që Putini të rrëzohet nga një reagim popullor apo edhe një grusht shteti.

-Suksesi ushtarak rus: gjeneralët e Putinit shtypin rezistencën me armë superiore dhe artileri shkatërruese

Duke pasur parasysh armët superiore të trupave ruse, fuqinë ajrore dhe përdorimin pa kriter të artilerisë, analistët perëndimorë të mbrojtjes thonë se ato janë të afta për të ecur përpara. Një zyrtar i lartë ushtarak evropian paralajmëroi të mërkurën kundër nënvlerësimit të aftësisë së tyre për të rimbushur dhe përshtatur taktikat e tyre.

Moska po rekruton hapur mercenarë nga Siria për të plotësuar forcat e saj, duke përdorur gjithashtu Ëagner Group, një kompani private ruse sigurie.

Por edhe nëse do të kapnin qytete strategjike si Kievi apo porti jugor i Odessa-s, Putini do të përballej me sfidën e pushtimit të tyre.

-Përhapet konflikti: Rusia sulmon vendin e NATO-s duke e futur aleancën në luftë

Ukraina ka një kufi me katër ish-shtete sovjetike që tani janë anëtarë të aleancës ushtarake të NATO-s të udhëhequr nga SHBA, e cila e konsideron një sulm ndaj një anëtari si një sulm kundër të gjithëve. Nostalgjia e Putinit për Bashkimin Sovjetik dhe premtimi i tij për të mbrojtur pakicat ruse, të cilat gjenden në shtetet baltike ka lënë një pyetje të hapur për ambiciet e tij territoriale.

Pak presin që Putini të sulmojë hapur një anëtar të NATO-s, i cili do të rrezikonte një sulm bërthamor, por analistët kanë paralajmëruar për provokime që nuk mund të ndezin një luftë. Putin ka urdhëruar forcat e parandalimit bërthamor ruse të jenë në gatishmëri të lartë dhe ministri i Jashtëm Lavrov ka paralajmëruar gjithashtu se “Lufta e Tretë Botërore mund të jetë vetëm një luftë bërthamore”. Analistët perëndimorë thonë se paralajmërime të tilla duhet të merren si qëndrim për të penguar Shtetet e Bashkuara dhe Evropën nga shqyrtimi i ideve të tilla si një ‘zonë e ndaluar fluturimi’ mbi Ukrainë.