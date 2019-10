Ambasadori i Gjermanisë në Tiranë, Peter Zingraf, për DW: Ka shpresa se Gjermania do të bindë vendet skeptike të BE për një vendim pozitiv për Shqipërinë lidhur me hapjen e negociatave të anëtarësimit.

DW: Z. Ambasador Zingraf, si po ecën angazhimi i Gjermanisë për të bindur vendet skeptike, partnere të saj në BE, që të mbështesin hapjen e negociatave të hyrjes në BE të Shqipërinsë? Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Heiko Maas, ka deklaruar se ka besim që “përqasja kushtëzuese e Bundestagut Gjerman do të bindë vendet e tjera në BE të jenë dakort me fillimin e negociatave të anëtarësimit”.

Peter Zingraf: Për Gjermaninë hapja e negociatave me Shqipërinë për hyrjen në BE përbën një vendim strategjik. Ne jemi të bindur që Shqipëria dhe rajoni kanë një rëndësi strategjike për BE dhe gjeografikisht Shqipëria është brenda BE. Kancelarja Merkel e ka bërë të qartë, se është për “PO” dhe se ajo po bisedon me vendet partnere të BE, p.sh. ka biseduar me kryeministrin holandez Mark Rutte . Jam në dijeni gjithashtu që po zhvillohen bisedime në nivele të ndryshme, qeveritare dhe partiake. Vendet që janë për “PO” po bisedojnë me partnerët që ende nuk kanë vemdosur qëndrimin e tyre. Le të shpresojmë që argumentat strategjike do të mbizotërojnë në fund.

DW: Pra jeni optimist, keni shpresa për një vendim politik pozitiv për Shqipërinë?

Peter Zingraf: Vendimi është strategjik dhe politik njëherazi. Shpresojmë që 28 vendet anëtare të BE do të bëhen bashkë për një vendim pozitiv. Ka një maxhorancë që është pro hapjes së negociatave. Por gjithsesi na duhet unanimitetit. Prandaj na duhet të bindim ҫdo vend anëtar të BE.

DW: Në Po-në me kushte të Gjermanisë, reforma zgjedhore, “me pëlqim të palëve politike” është ndër të parat, në pranverën 2020. Ndërkohë opozita jashtë parlamentare i është rikthyer objektivit të pranverës së kaluar për të larguar kryeministrin Rama, për të krijuar qeveri teknike dhe për të shkuar në zgjedhje të parakohshme. A mendoni se kjo situatë nuk favorizon kryerjen e reformws në pranverën e ardhshme, pra para konferencës së parë ndër- qeveritare për hapjen e negociatave?

Peter Zingraf: Bundestagu gjerman në rezolutën e tij u bën thirrje aktorëve politikë në Shqipëri, të ulen në tryezën ë bisedimeve dhe të arrijnë një përfshirje maksimale për reformën zgjedhore. Nga ana tjetër, mendoj që reforma zgjedhore është një element thelbësor për të kthyer besimin tek procesi. Ndërkohë, siç e thatë edhe ju, ka një element që lidhet me kohën: ekspertët na kanë thënë që nëse përcaktohet data për zgjedhjet parlamentare të 2021, duhet të jetë miratuar ligji për reformën zgjedhore deri në fund të këtij viti, që ligji të zbatohet para se të vijë dita e zgjedhjeve. Ky është një element i rëndësishëm, për të cilin u është bërë thirrje të dyja palëve.

Elementi tjetër ka të bëjë me miratimin e kushteve të Bundestagut Gjerman nga Këshilli Europian . Nëse ato miratohen do të jemi në një situatë që disa prej tyre do të jenë plotësuar pëpara Konferencës së parë ndër-qeveritare për negociatat e pranimit. Pra do të jetë në interes të dyfishtë për shqiptarët që të arrijnë të zhvillojnë zgjedhje të mira dhe të mos shtyjnë në kohë konferencën e sipërpërmendur, dhe duke pasur tw kryer paketën e parë për reformën zgjedhore.

Që kjo të ndodhë duhen votat e maxhorancësë por edhe të opozitës parlamentare. Ne i kemi bërë thirrje dy palëve të kenë maksimumin e gjithëpërfshirjes për të pasur besueshmëri dhe që produkti i reformës të ketë kredibilitet. Në fakt kjo është një detyrë për qeverinë dhe opozitën brenda dhe jashtë parlamentit. Shpresojmë që kjo e fundit do të rikthehet në Parlament .

Por ligji për reformën zgjedhore mund të bëhet pa pjesëmarjen e opozitës jashtë parlamentare. Ligjërisht kjo është e mundur por natyrisht, siç ju thashë më parë, do të ishte shumë më mirë të ketë një mbështetje maksimale, për këtë reformë. Gjithsesi, ajo mund të bëhet nga parlamenti egzistues. Le të të shohim sesi palët mund të bëhen bashkë.

DW: Z. Ambasador, hapja e negociatave përbën një stacion në rrugëtimin e Shqipërisë drejt hyrjes në BE.

Ndërkohë rinia, forca kryesore e transformimit, e afrimit të vendit me standardet e BE…po largohet , shumica në Gjermani, ku u mundësohet punësim dhe qëndrim i ligjshëm. Pëwrpjekja, aspirata për një jetë më të mirë nuk mund të jetë e ndaluar, pasi është një e drejtë e njeriut. Kemi një situatë ku kërkesa emergjente për transformimin e vendit nga rinia përplaset me largimin e saj. Si mund të gjendet një balance mes tyre?

Peter Zingraf: Kjo ҫështje është shumë e rëndësishme. Ndonëse kam një kohë të shkurtër në Shqipëri, mendoj se është një ҫështje e thellë, shumë thelbësore për vendin. Ju me të drejtë thoni që nuk duhet ndaluar emigrimi, për më tepër kur hyjnë në lojë edhe zhvillime të tilla si mbyllja e kufijve etj. etj.

Punëtorët dhe profesionistët e kualifikuar nga Shqipëria janë të mirëpritur në Gjermani. Nga ana tjetër, Gjermania strategjikisht dëshiron një Shqipëri të qëndrueshme dhe me prosperitet. Si mund të kontribuojmë që rinia të ketë kushte më të mira në Shqipëri? Ka dy mënyra: në projektet për zhvillim Gjermania në 30 vjet është përpjekur që t’i japë prioritet përmirësimit të jetës së qytetarëve shqiptarë. Kemi zbatuar projekte për furnizimin me ujë në zonat urbane dhe rurale, projekte për menaxhimin e mbetjeve, projekte sociale që i japin shanse dhe mundësi rinisë.

Por mbështetja më e madhe duhet të vijë nga institucionet shqiptare, nga qeveria , në nivel qendror dhe lokal për të përmirësuar kushtet e jetesës, ҫrrënjosur korrupsiopnin, ndërtuar një sistem më të mirë arsimor dhe shëndetësor për të mbajtur rininë dhe njerëzit në Shqipëri.

Kjo lidhet me reformat për hyrjen në BE. Mendoj që vazhdimi i reformës në drejtësi do të jetë një shenjë domethënëse për rininë , për të pasur një sistem më transparent të drejtësisë dhe thënë : të ardhmen time e shoh në këtë vend.

Nuk ka një formulë magjike, por ka disa elementë të lidhur me procesin drejt BE-së dhe projekteve të mira të zhvillimit, që Gjermania dhe donatorët e tjerë përgatisin dhe zbatojnë.