PIKAT HISTORIKE BOTËRORE U NDEZËN NË SOLIDARITET ME UKRAINËN 26/02/2022 40 Atraksionet e famshme në kryeqytetet anembanë globit janë ndezur me ngjyrat kombëtare të Ukrainës për të shprehur solidaritetin me vendin e goditur. BOTA AMBASADA AMERIKANE NË UKRAINË PARALAJMËRON AMERIKANËT NË VEND QË TË GJEJNË... 26/02/2022 FOTO/ PILOTI UKRAINAS, TMERRI USHTRISË RUSE 26/02/2022 FOTOJA E 80-VJEÇARIT UKRAINAS PO BËN XHIRON E BOTËS 26/02/2022 FËMIJA LIND NË METRONË E KIEVIT, KU PO STREHOHEN NJERËZIT NGA... 26/02/2022