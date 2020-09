Në Abacine Santa Maria te Follines, province e Trevizos Itali u hap ekspozita e artistes shkodrane Pranvera Gilaj. Te pranishem qene shume bashkatdhetar shqiptar dhe shume miq italian admirues te artit pamor ndërsa nuk munguan autoritetet civile, religjiose dhe shume personazhe te spikatura te fushes se artit dhe kultures, ku nder ta spikati famullitari i Follines padre Francesco Rigobello. Vetë piktorja Gilaj tha se frymëzimi i saj ka ardhur nga rrugët e qytetit të Shkodrës dhe imazhet që kanë mbetur në mendjen e saj.

Ne ekspozite u paraqiten 50 vepra te ndryshme te punuara me teknika te ndryshme, si me akrilik në copë (beze) ose ne karton apo edhe me tekniken e perzier. E rëndësishme mbetetet lidhja afektive dhe kulturore qe vete artistja shkodrane ka me qytetin e lindjes dhe me qytetin ku jeton, e cila pasqyrohet me nje seri veprash qe paraqesin bukurine dhe estetiken e ketyre dy kulturave te lashta perendimore.