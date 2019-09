Keshilli Bashkiak Lezhe zhvilloi mbledhja e pare pas konstituimit te tij, duke miratuar disa pika te percaktuara ne rendin e dites. Keshilli, i kryesuar nga Z. Ernest Rakaj ka marre nje vendim te rendesishem i cili ka lidhje te drejtperdrejte me arken e parave te Bashkise. Vetem me nje vote kunder, ky Keshille vendosi qe te miratoje shkurtimin me 30% te strukturës aktuale, pra nga 609 punonjes aktuale do te mbeten vetem 430, si dhe jane anuluar 130 kontrata te tjera punesimi apo sherbimi.

I pranishem ishte edhe vete kryebashkiku i Lezhes Pjerin Ndreu i shoqeruar edhe nga dy nenkryetaret, i cili te gjithe vemendjen ia kushtoj organikes se tejfryre te Bashkise Lezhe, dhe se ky ishte nje prej premtimeve elektorale tha z Ndreu i cili sot, duhet te shenohet ne fletoren e premtive te mbajtura.

Perveçse nje premtim i mbajtur, kjo lëvizje dikton edhe nje tjeter filozofi drejtimi, qe do te thotë, se Bashkia Lezhe ka vendosur te heqe dore nga sasia per te kaluar tek cilesia.

Kryebashkiaku i Lezhes Pjerin Ndreu tha se, sipas perllogaritjeve e shprehur ne vlerë monetare jane 1.500.000.000 (Nje miliard e peseqind milione) te vjetra ne vit qe hiqen nga fondi i pagave dhe kalojnë per punet e qytetit.

Patjetër qe ky eshte nje vendim me peshe tha ai pasi i jep frymemarrje financave te Bashkise por gjithashtu ndihmon nje proces ri-filtrimi, ose njefare vettingu le te themi ne te gjitha hallkat e Bashkise Lezhe.