Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten falë kalimit të ri të Venusit gjatë orëve në vijim do të rritet dëshira për t’u bërë sërish protagonistë, por edhe për të vënë në qendër të gjithçkaje dashurinë dhe jetën në çift. Nëse keni qenë shumë të stresuar në punë gjatë javës, tani mund ta paguani çmimin duke u ndier pak i mërzitur në hale.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten gjatë ditës mund të shfaqen disa bezdi të vogla në lidhjet e gjata ose në marrëdhëniet me një ish, ndërsa çiftet e reja udhëtojnë me erën në shpinë të zhytur në pasion. dhe përfshirje totale edhe në nivel emocional.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten po mësoni të nxirrni në pah emocionet tuaja dhe të merreni me të tjerët në një mënyrë të drejtpërdrejtë dhe efektive. Momente verifikimi në ato çifte ende në ekuilibër që nuk e kanë gjetur qendrën e tyre të përhershme të gravitetit. Keni nevojë për projekte të reja për t’u ndjerë mirë me veten dhe njerëzit e tjerë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten pjesa e fundit e majit do të jetë shumë e dobishme për të verifikuar një dashuri apo për të hyrë në kontakt me njerëz të rinj. Nëse ka një person që ju pëlqen, kjo është koha e duhur për të shprehur ndjenjat tuaja.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten Afërdita ka nisur së fundmi një tranzit që mbi të gjitha shpërblen marrëdhëniet shoqërore dhe miqësitë e reja. Gjatë orëve të ardhshme do t’ju duhet të përpiqeni të shijoni momentin në mënyrë të shkujdesur edhe për të rikuperuar energjitë tuaja psikofizike.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten nëse ka ende diçka që nuk shkon në dashuri, gjatë orëve të ardhshme do të kërkoni një diskutim me partnerin tuaj për të kuptuar se në cilën anë qëndron e vërteta. Do të duhet të përpiqeni të gjeni një pikë marrëveshjeje për menaxhimin e fëmijëve, shtëpinë dhe planet për të ardhmen tuaj së bashku.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten kjo është periudha e duhur për të rinisur citatet tuaja të dashurisë, veçanërisht nëse vini nga histori të dështuara ose një ndarje e dhimbshme. Tani do të ketë të gjitha kushtet për t’u rikuperuar dhe për t’u ndjerë më mirë edhe me veten.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten Afërdita nuk është më kundër, do të hyni në një periudhë në të cilën do të keni mundësi të qartësoni jetën tuaj të dashurisë. Ka ardhur koha për të konsoliduar lidhjen tuaj ndoshta duke planifikuar diçka interesante së bashku. Do të ketë gjithashtu një mënyrë për t’u rikuperuar në një nivel psikofizik.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten nuk është e lehtë të kuptosh gjendjen tënde shpirtërore në këtë periudhë. Ndoshta në dashuri do të dëshironit të lini të vjetrën për të renë… Para se të merrni vendime, mendoni mirë. Ata që janë beqarë janë të etur për të ndërtuar një lidhje të re ose ndoshta për të hyrë në një treshe. Kujdes nga zhgënjimet në punë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten ju vijnë disa emocione të mira që nuk duhet t’i humbisni duke u hedhur me kokë në punë. Këtë fundjavë përpiquni të relaksoheni dhe të mos mendoni për të gjitha ato probleme që kanë të bëjnë me punën apo detyrën.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten keni luftuar shumë kohët e fundit nga pikëpamja psikofizike. Përtacia dhe mërzia duhet të lihen mënjanë në këtë moment të jetës suaj. Të gjithë ata që kanë biznesin e tyre tani po mendojnë për inovacion dhe zgjerimin e horizontit të tyre edhe në një nivel bashkëpunimi.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten yjet ju shtyjnë të shmangni reagimet tepër impulsive, veçanërisht nëse keni të bëni me njerëz që tentojnë t’ju provokojnë ose të vënë në vështirësi të mëdha. Mundohuni të përdorni diplomacinë si një armë për të kuptuar pikën tuaj ose për të fituar një mosmarrëveshje.