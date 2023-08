Një konflikt mes dy të rinjeve në Lezhë, u shoqëruar me te shtena me arme zjarri dhe plagosjen e njërit prej tyre. Ngjarja ndodhi rreth orës 22:00 të së premtes mbrëma ne afersi të nje lokali në fshatin Gjader, ndërsa i plagosur mbeti Dorjan Gjini 24-vjeç banues ne fshatin Balldre. I riu u qellua me një plumb pistolete në këmbë dhe u dërgua me urgjence për ndihmë mjekësore në spitalin rajonal të Lezhës, nga ku mësohet se ndodhet nën kujdesin e bluzave të bardha jashtë rrezikut për jeten. Ndërkohë policia e cila mbërriti menjëhere në vendin e ngjarjes arriti të identifikoj brenda një kohe të shpejtë autorin e dyshuar të kësaj ngjarjeje. Ai është shtetasi Gabriel Marku banues në Lezhë i cili arriti të largohet me shpejtesi pas ngjarjes. Uniformat blu kanë ngritur pika kontrolli dhe po krehin të gjithë zonen me qëllim lokalizimin dhe kapjen e tij. Nga tërësia e veprimeve hetimore rezulton se autori dhe i plagosuri fillimisht janë përplasur fizikisht me njëri tjetrin e më pas Gabriel Marku ka nxjerre armën pistoletë që mbante me vetë dhe ka qëlluar në drejtim të 24-vjeçarit. Policia bën me dije se dy të rinjtë janë takuar me njëri tjetrin pranë lokalit ku ndodhi ngjarja dhe kanë nisur të konfliktohen për motive ende të paqarta.