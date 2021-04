Kreu i Komunitetit të Myslimanëve Shqiptarë, Bujar Spahiu ka reaguar në lidhje me ngjarjen e rëndë që ndodhi so tnë xhaminë ‘Dine Hoxha’ ku 5 besimtarë myslimanë u plagosën me thikë nga një 34-vjeçar.

Ngjarja ndodhi tek rruga e Kavajës rreth orës 14:00. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Spahiu i bëri thirrje organeve përkatëse që të zbardhet sa më parë të kësaj ngjarje e cila lëndoi besimtarët në këto ditë Ramazani.

REAGIMI I SPAHIUT

U informova nga Myftiu i Tiranës, z. Lauren Luli, dhe nëpërmjet medias, për ngjarjen e fundit në Xhaminë Dine Hoxha.

Sipas imamit Kalaja dhe besimtarëve dëshmitarë të pranishëm, një përson i jashtëm ka hyrë nga rruga në xhami duke plagosur me mjet prerës besimtarët dhe personelin e pranishëm në xhami.

Fatmirësisht besimtarët e lënduar janë jashtë rrezikut për jetën.

I lutemi Zotit për shërimin e tyre sa më të shpejtë.

Personi është në duart e forcave të rendit.

Kërkojmë nga organet përkatëse zbardhjen sa më parë të kësaj ngjarje e cila lëndoi besimtarët në këto ditë ramazani.