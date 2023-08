Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se për ditën e enjte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme falë masave ajrore relativisht të thata.

Moti parashikohet i kthjellet me alternime vranësirash te paketa.

Era do të fryjë me drejtim Jugperëndim – Juglindje me shpejtësi mesatare 1-8 m/s ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe në lugina era fiton shpejtësi deri 12 m/s. Valëzimi në dete do të jetë i forcës 2-3 ballë.

Temperaturat parashikohen: