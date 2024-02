Tirana do të presë një tjetër samit ditën e sotme, pas atij për Ukrainën ku ishte i pranishëm edhe presidenti Zelensky. Bëhet fjalë për samitin BE-Ballkani Perëndimor, ku në fokus do të jetë zbatimi i Planit të Rritjes Ekonomike, si edhe rrugëtimi i vendeve të rajonit në Bashkimin Europian.

Si përfaqësues i BE-së, do të jetë në Tiranë Komisioneri për Zgjerimin e Fqinjësinë, Oliver Varhelyi ndërsa presidentja e KE-së, Ursula Von der Leyen nuk do të jetë e pranishme.

Ndryshe nga samiti për Ukrainën ku nga Kosova ishte e pranishme presidentja Vjosa Osmani, sot nuk do të ketë asnjë përfaqësues. Kryeministri Albin Kurti do t’i adresohet samitit me një videomesazh.

Nga ana tjetër i pranishëm do të jetë presidenti serb Aleksandër Vuçiç.Për herë të parë si kryeministër i Maqedonisë së Veriut, do të jetë i pranishëm në samit edhe Talat Xhaferi.

AXHENDA

09:30 Mbërritja e liderëve

09:45 Fjala hapëse, Rama dhe Varhelyi

10:45 Foto familjare

12:00 Firmosja e marrëveshjes

12:30 Konferencë për shtyp, Rama dhe Varhelyi