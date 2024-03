Nje grua ka rene ne lume teksa po kalonte ne uren, me afersi te tunelit te Shkopetit. Ngjarja ka ndodhur pak minuta me pare, policia dhe forcat e emergjences jane nisur drejt vendit te ngjarjes. Ka dyshime dhe per nje person tjeter i cili po tentonte ti jepte ndihmen e pare dhe te kete rene dhe ai ne lum.