Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën periudha e favorshme për të filluar ngritjen e projekteve dhe marrjen e një rikonfirmimi të mirë. Tani në bazë të një ndryshimi pak a shumë vullnetar mund të fillojmë përsëri. Marsi në shenjë rrit pasionin. Rikuperimi është total, ata që duan të fillojnë një trajtim apo t’i përkushtohen një aktiviteti do të kenë yje më të mirë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën ky është muaji i rikuperimit për ju. Në veçanti për ata që duan të heqin një guralec nga këpucët e tyre ose të rrisin aftësinë e tyre vendimmarrëse. Dashuria shpërblen çiftet që janë bashkuar prej disa kohësh dhe ofron një mundësi shtesë për ata që duan të heqin qafe një kujtim të keq.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën Jupiteri do të jeni në shenjën tuaj! Ju mund të kërkoni një rritje të vogël nëse kushtet janë të përshtatshme, të bëni kërkesa për të ndryshuar ose, nëse dëshironi, të shkoni diku tjetër. Periudha kërkon një qëndrim ndihmues ndaj situatave të ardhshme.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën ata që kanë një punë të përhershme nuk do të humbasin rolin e tyre, por mund të kenë të bëjnë me një shef apo koleg të bezdisshëm, tashmë muajin e kaluar pati probleme dhe polemika nga ky këndvështrim.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën nuk është e thënë që gjithçka duhet të ndryshojë papritur. Po vijnë lajme të mira për punë, por edhe shumë diskutime. Maji është një muaj përgatitjesh dhe jo veprimi. Dashuria po përjeton një fazë të gjatë rishikimi.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën nëse mendoni se në kompaninë tuaj pothuajse ka pasur një bojkot kundër jush, ose në biznesin tuaj ka pasur shumë konflikte, mund të vendosni të bëni një hap prapa, të ndryshoni role, të ndryshoni grupin. Raportet e reja premtojnë mirë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën marrëdhëniet e reja të favorizuara të punës, ata që kanë nisur bashkëpunimin me partnerë të tjerë tani janë më të fortë. Afërdita nuk është më e kundërta siç ishte në prill… Pas një ndarjeje, gjendet një dashuri e re, ata që muajt e fundit kanë bërë veshin shurdh, do të shihen të kthehen.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën ka ende peshën e një situate ekonomike që ka rënduar shumë. Në rast mosmarrëveshjeje ligjore apo problemesh financiare, është mirë të mos keni frikë, zgjidhjet do të vijnë që në qershor. Ata që kanë gjetur një ndjenjë të re, pavarësisht se janë të martuar, duan të dalin në shesh.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën organizohuni me një minimum racionaliteti dhe përfitoni nga ky muaj për të bërë kërkesa pasi Marsi është i favorshëm. Ata që janë vetëm duhet të pranojnë njohje të reja, ata që janë martuar prej muajsh duhet të zbulojnë limite në marrëdhënie.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën disa prej jush mund të marrin një çmim ose të heqin një guralec nga këpucët gjatë orëve të ardhshme. Pak por të mira, kjo do të jetë motoja nga e hëna e tutje. Kujdes me aleancat, le të kenë të drejtë! Një çmim në rrugë e sipër, më shumë brohoritje, fitore afër qoshes. Në dashuri ka edhe nga ata që do ta falin një ish.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën është koha e duhur për të bërë propozime të mira! Maji është muaj shprese, riparues nëse ka pasur shumë probleme muajt e fundit. Mbështetet kthjelltësia dhe shpikja. Disa, më të guximshëm, mund të mos rinovojnë një marrëveshje ose të mos kërkojnë një projekt tjetër.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën punonjësit duhet të përgatiten për t’u përballur me intervista të rëndësishme. Do të favorizohen çështjet ligjore, praktike dhe burokratike dhe nëse ka këndvështrime të papajtueshme, e rëndësishme do të jetë arritja e ndërmjetësimit sa më shpejt.