Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Tani ju mund të merrni me të vërtetë zhytjen që keni qenë duke u përpjekur të bëni për një kohë të gjatë. Takime të mundshme të rëndësishme gjatë një lëvizjeje. Së shpejti Venusi do të fillojë një tranzit që do të zgjasë shumë muaj.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten nëse jeni në një lidhje të veçantë, nyjet do të kthehen në shtëpi për t’u ngritur. Në përgjithësi, të gjitha marrëdhëniet e dashurisë kanë kaluar një fazë rishikimi prej disa kohësh.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Vetëm ata që prej disa kohësh jetojnë në një marrëdhënie të trazuar do të duhet të marrin një vendim. Për sa i përket punës, është një situatë ndryshimi, ka gjasa të mos kemi siguri, qoftë edhe për vjeshtë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Po vjen një verë në të cilën do të ketë më shumë dëshirë për të qeshur, për t’u argëtuar. Nuk duhet të përfshiheni shumë në probleme të kota, do të krijohen çifte dhe shenja juaj do të jetë ndër më të preferuarat. Për sa i përket punës, nëse dikush ju ka kërcënuar pozicionin tuaj, tani nuk duhet të mendoni më për të.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten një lajm i mrekullueshëm është në rrugë e sipër. Lajmin do ta ndjejnë edhe ata që jetojnë në një lidhje të gjatë. Çiftet më solide, ata që kanë të paktën një vit, mund të planifikojnë një bashkëjetesë ose një martesë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Ka mundësi të ketë tension nëse keni të bëni me Peshqit dhe Shigjetarin. Javë e rëndësishme që ju shtyn të krijoni një marrëdhënie të vlefshme me personin që doni.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Nuk keni pse të mendoni për të kaluarën. Në përgjithësi duhet thënë se e gjithë vera është në anën tuaj. Për çiftet në krizë prej disa kohësh, që janë ende bashkë, më e keqja ka kaluar.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten është e vështirë të ruash qetësinë, është një periudhë në të cilën kthehen në lojë situatat e vjetra që nuk janë zgjidhur kurrë. Për sa i përket punës, ata që kanë biznesin e tyre e dinë që duhet të ndryshojnë projekte.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Afërdita ka nisur një tranzit aktiv që do të zgjasë shumë muaj. Për sa i përket punës, jeni të mbështetur nga qielli dhe kjo mund të jetë momenti i duhur për të nisur nisma dhe marrëveshje profesionale.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Jeni duke përjetuar një situatë rikuperimi. Së shpejti nuk do të ketë më Venus të kundërt, në disa raste do të jetë e nevojshme të rizbuloni dëshirën dhe energjinë për dashuri. Për sa i përket punës, ata që kanë një aktivitet të pavarur duhet të kenë kujdes me shpenzimet.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten gjatë verës do të ndiheni më kërkues, do të duhet të bëni kujdes që të mos e vështirësoni shumë partnerin sepse do të përfundoni duke vënë në pikëpyetje gjithçka.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Është koha për të rizgjuar ndjenjat tuaja të fjetura. Nëse nuk e keni bërë tashmë këtë, përpiquni të braktisni çdo lloj disfatizmi, luftoni atë ndjenjën e zbrazëtisë që mund të lindë në ditë të caktuara.