Policia vendore e Shkodrës apelon për qytetarët për respektim me rigorozitet të protokolleve të sigurisë, me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID- 19. Policia ka zbritur në terren me disa grupe duke zhvilluar kontrolle të ndryshme në subjekte dhe duke i këshilluar ata që të respektojnë protokollin e sigurisë duke qenë se Shkodra është tashmë një prej qyteteve më problematike sa i përket përhapjes së koronavirusit.

Po ashtu në njoftimin e saj policia e Shkodrës bën të ditur se ata që nuk do zbatojnë protokollin e sigurisë por edhe të infektuarit me COVID-19 që nuk respektojnë vetëizolimin do të përballen me ndëshkimet që parashikon ligji. Ja njoftimi i plotë i policisë së Shkodrës:

“Të nderuar qytetarë,

Duke marrë shkas nga numri në rritje i personave të infektuar nga virusi COVID-19, kërkojmë bashkëpunimin, mirëkuptimin dhe kontributin tuaj për parandalimin e përhapjes së këtij infeksioni.

Respektoni protokollet e sigurisë, për të mos rrezikuar shëndetin e tuaj dhe të të tjerëve, distancimin social, bëni kujdes në ceremonitë festive dhe ato mortore, duke mos u grumbulluar në mënyrë masive.

Mos qëndroni grumbull në ambientet e brendshme të lokaleve, bareve, restoranteve, qendrave tregtare apo marketeve dhe mos pranoi shërbim klienti nga persona që nuk kanë vendosur maska mbrojtëse dhe dorezat.

Shmangni grumbullimet në ambiente publike, pasi janë në kundërshtim me protokollet e sigurisë dhe janë rrezik potencial për t’u infektuar dhe përhapur COVID-19.

Cilido që është i infektuar me COVID-19, të respektojë në mënyrë rigoroze vetëkarantinimin, pasi Policia disponon të gjitha listat e përditësuara me emrat e personave të infektuar dhe do vijojë ushtrimin e kontrolleve të pandërprera për monitorimin e kësaj kategorie, duke marrë masa për cilindo që shkel këtë rregull, sipas sanksioneve ligjore në fuqi.

Të nderuar qytetarë, Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër ju falënderon për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin, tuaj për ta kaluar së bashku këtë situatë të vështirë”.