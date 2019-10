Policia e Shtetit ka ndaluar tre protestues të Unazë së Re me akuzën e bllokimit të qarkullimit në shenjë proteste kundër zgjerimit të rrugës që prek banesat e tyre. Ndalimi ka sjellë reagimin e banorëve që janë zhvendosur duke protestuar te Drejtoria e Policisë së Tiranës duke kërkuar lirimin e tyre, ndërsa tubimi është shoqëruar me tensione, teksa njëri prej tyre ka thyer xhamin e deres kryesore.

Të shoqëruarit janë Ilir Katiraj dhe Gramoz Shehu. Po ashtu burime për Report Tv bëjnë me dije se janë shpallur në kërkim edhe 4 persona të tjerë. Ilir Katiraj është shoqëruar edhe herë të tjera nga policia ku në një rast qëlloi edhe me këpucë ndaj kryeministri Rama.

Ndalimi i këtyre personave ka ardhur për shkak të bllokimit të rrugës tek Unaza e Re pranë zonës së Astirit me futjen në fuqi të ndryshimeve të Kodit Penal. Kodi Penal i ndryshuar parashikon se kush bllokon rrugën nga 8 tetori dënohet me burg.

Në lidhje me këto shoqërime ka reaguar edhe Partia Demokratike ku ka thënë se mes të shoqëruarve është edhe Skënder Doda, që e dërgon në tre numrin. “Banoret e Unazes se Re njoftuan se jane shoqeruar ne polici disa nga zerat kryesore te protestes. Edhe ne keto momente policia eshte atje, ndersa grate po mblidhen tek vendi i protestes” shkruan ndër të tjera Partia Demokratike.

Ish-ministri i Brendshëm Flamur Noka i është bashkuar protestës së banorëve të Unazës së Re te Drejtoria e Policisë së Tiranës. “Kauza e banorëve të Astirit është e shenjtëruar, këta banorë mbrojnë të drejtat e tyre, banesën e tyre, janë heronj. Opozita e mbron me cdo cmim këtë kauzë. Nëse unë do të isha ministër i Brendshëm do të isha kategorik kundër atij ligji. Dhe nësë PD-ja do të ishte në pushtet, këto babëzi nuk do të ndodhnin” tha Noka.