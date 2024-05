Policia vendore e Shkodrës me automjetet e saj i ka paraprirë makinave të tifozëve të Vllaznisë. Nën sirenat e policisë, efektivët bashkë me tifozët kuqeblu bënë një xhiro në rrugët kryesore të qytetit të Shkodrës si një mesazh përpara ndeshjes të rëndësishme me Egnatian. Si rrallë herë sirenat e policisë gumëzhitën në Shkodër jo për ndonjë ngjarje të rëndë por si një mbështetje për Vllazninë për të thënë se edhe policët e Shkodrës janë me zemër pranë kuqebluve sepse disa prej tyre nuk mund të jenë në stadiumin “Air Albania” për shkak se duhet të shërbejnë në krye të detyrës.