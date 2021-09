Rregullat e udhëtimit të Anglisë për shkak të Covid-19 dhe refuzimit për të njohur vaksinat e administruara në zona të mëdha të botës kanë shkaktuar zemërim në Amerikën Latine, Afrikë dhe Azinë Jugore. Ata e kanë konsideruar këtë një politikë jologjike dhe diskriminuese.

Sekretari i transportit, Grant Shapps, bëri me dije rregullat e Anglisë të premten e kaluar si një sistem i ri i thjeshtuar për udhëtimet ndërkombëtare. Por në shumë pjesë të botës ka zemërim dhe zhgënjim ndaj vendimit të qeverisë për të njohur vetëm vaksinimet e dhëna në një grup të zgjedhur vendesh.

Sipas rregullave të reja, udhëtarët e vaksinuar plotësisht me AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna ose Jonsson në SHBA, Australi, Zelandën e Re, Korenë e Jugut ose një vend të BE -së do të konsiderohen “plotësisht të vaksinuar” dhe të përjashtuar nga karantina kur të mbërrijnë në Angli nga një vend i listës së vendeve të origjinës.

Por njerëzit që janë vaksinuar plotësisht me të njëjtat vaksina në Afrikë ose Amerikën Latine, si dhe vende të tjera përfshirë Indinë, do të konsiderohen “jo plotësisht të vaksinuar” dhe do të detyrohen të karantinohen për 10 ditë pas mbërritjes nga një vend i listës së origjinës.

Në Evropë, ekziston zhgënjimi për refuzimin e Britanisë për të pranuar si njerëz plotësisht të vaksinuar ata që kanë pasur Covid dhe më pas një dozë të vetme të vaksinës. Njerëz të tillë konsiderohen plotësisht të vaksinuar në shumicën e vendeve të BE -së dhe janë në gjendje të udhëtojnë lirshëm nëpër bllok me një certifikatë dixhitale të BE -së për Covid.

Sidoqoftë, për të vizituar Mbretërinë e Bashkuar, ata duhet të karantinohen për 10 ditë, me udhëzimet e qeverisë britanike që aktualisht kërkojnë që njerëzit e vaksinuar me një vaksinë me dy doza si Moderna ose Pfizer të kenë të dyja dozat “edhe nëse jeni shëruar kohët e fundit nga Covid-19 dhe kanë imunitet natyral ”.