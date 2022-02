Sulme me raketa dhe shpërthime në disa qytete ukrainase ndodhën mëngjesin e sotëm, pasi Vladimir Putin urdhëroi futjen e ushtrisë në Ukrainë. Nga sulmet raportohet edhe për viktima, ndërsa Shqipëria ka dënuar agresionin rus.

Presidenti Ilir Meta ka dënuar sulmin e Rusisë në Ukrainë, duke e konsideruar të pajustifikueshëm dhe veprime kundër sovranitetit të Ukrainës. Ai i bën thirrje Rusisë që të tërhiqet nga veprimet ushtarake.

“Shqipëria dënon sulmin e pajustifikueshëm të Rusisë ndaj Ukrainës, duke shkelur ligjin ndërkombëtar dhe duke kërcënuar jetën e civilëve të pafajshëm. I bëjmë thirrje Rusisë të tërhiqet nga veprimet ushtarake kundër integritetit territorial dhe sovranitetit të Ukrainës! Shqipëria qëndron me Ukrainën dhe popullin e saj në këtë orë të errët!”, shkruan Meta.

Me një postim në Twitter, kryeministri Edi Rama thekson se bashkohet me NATO-n dhe aleatët e BE-së dhe se Shqipëria është në krah të popullit të Ukrainës.

‘Ne bashkohemi me NATO dhe aleatët e BE në dënimin e ashpër të agresionit të Rusisë. Mendimet tona janë me popullin ukrainas.’- shkruan Rama.

Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, Olta Xhaçka, ka reaguar lidhur me sulmet në Ukrainë.

Nëpërmjet një reagimit në Twitter, Xhaçka shprehet se sulmin i ndërmarrë nga Rusia minon themelet e rendit ndërkombëtar, ndërsa shton se miliona njerëz të pafajshëm tashmë janë të rrezikuar.

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka reaguar në lidhje me sulmin e Rusisë ndaj Ukrainës. Përmes një postimi në Twitter Basha ka dënuar ashpër agresionin ushtarak të Rusisë.

“Ne @pdshqiperi dënojmë ashpër agresionin ushtarak të Rusisë kundër Ukrainës, një shkelje e rëndë e ligjit ndërkombëtar. Ne qëndrojmë pranë popullit të Ukrainës ndërsa ata përballen me kërcënime për jetën e tyre nga agresioni i paprovokuar rus. Ne bëjmë thirrje dhe mbështesim një reagim të shpejtë, të bashkuar dhe të fortë nga OKB, NATO dhe BE kundër këtij akti lufte kundër lirisë dhe sovranitetit të Ukrainës dhe kundër paqes dhe stabilitetit në Evropë dhe më gjerë.”, shkruan Basha.

Rusia sulmoi Ukrainën mëngjesin e sotëm, teksa Presidenti rus Vladimir Putin njoftoi një operacion ushtarak. Ministria e Brendshme e Ukrainës tha se “pushtimi i Rusisë ka filluar”, me raporte për trupa që kalojnë kufirin nga drejtime të shumta dhe shpërthime në qytete të shumta, përfshirë kryeqytetin Kiev.