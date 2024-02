Krerët e shtetit dhe përfaqësuesit e politikës shqiptare kanë uruar Kosovën në këtë ditë të veçantë, teksa feston 16-vjetorin e shpalljes së Pavarësisë.

Presidenti Bajram Begaj, kryeparlamentarja Lindita Nikolla e ministri i Jashtëm, Igli Hasani sigurojnë Kosovën se Shqipëria do të jetë gjithmonë krah saj.

“Dëshiroj t’ju siguroj se Shqipëria do të vijojë e vendosur angazhimin për të mbështetur Kosovën”, shkruan Begaj.

“Kosova është një prioritet kombëtar i Shqipërisë”, shkruan Nikolla.

Begaj dhe Nikolla e vënë theksin tek procesi i dialogut me Serbinë, si rruga e vetme drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy shteteve.

Kreu i shtetit ka një këshillë për qeverinë e Kosovës, për të cilën thotë se duhet të bashkëpunojnë ngushtë me aleatët strategjikë, SHBA-në dhe BE.

“Bashkëpunimi dhe koordinimi sa më i ngushtë me aleatët tanë strategjikë, SHBA-në dhe BE-në është thelbësor”, shkruan Begaj.

Një urim e ka pasur edhe kreu i PD, Lulzim Basha, i cili thotë se Kosova ka ende sfida përpara, por me mbështetjen e partnerëve do ia dalë me sukses.