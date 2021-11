Vllaznia do te prese skuadren e Laçit diten e shtune ne oren 19:45 ne stadiumin “Loro Boriçi” te Shkodres, te vlefshme per javen e 10 te Superliges Shqiptare.Ne konferencen per shtyp ne prag te kesaj ndeshje, trajneri I kuqebluve Thomas Brdaric tha se skuadra e Lacit duhet te merret seriozisht cdo here dhe se skuadra do te synoje neser fitoren.

Gjithashtu trajneri Brdaric kishte nje thirrje edhe per tifozet shkodrane

Nderkohe lojtari I Vllaznise Ardit Hoxhaj tha se skuadra do beje lojen e saj pa u trembur se cilen skuader ka perballe.

Momentalisht Vllaznia ndodhet ne vendin e 3 ne renditje me 13 pike, ndersa skuadra e Laçit ne vendin e 5 me 12 pike.