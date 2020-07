Vllaznia do të përballet me Partizanin të dielën në orën 17:45 në Tiranë, ndeshja e parafundit e kampionatit në Superligë. Trajneri I Vllaznisë Hysen Dedja ka deklaruar se fitorja me Kukësin rriti vetbesimin e lojtarëve.

Gjithashtu Dedja bëri të ditur se edhe në këtë ndeshje do të luhet me mungesa.

Kjo ndeshje është e rëndësishme për të dy ekipet sepse për momentin Vllaznia është në vend të tetë,

në Play Out që do të thotë se do të ketë një ndeshje me një nga ekipet e kategorisë së parë ku vendoset qëndrimi ose jo në superiore nesë e perfundon kampionatin në vend të tetë.