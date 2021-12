Festat e fundvitit po afrojnë dhe sigurisht nuk mund të mungojnë as filmat aq të dashur për ne që na shoqërojnë në netët e ftohta të dimrit pranë oxhakut.

Ne sjellim për ju një listë filmash që padyshim nuk mund të mungojnë në ekranet tona këtë muaj:

I vetëm në shtëpi (Home Alone), Clifford Qeni i Madh i Kuq (Clifford the Big Red Dog), Si Grinch vodhi Krishtlindjet (How The Grinch Stole the Christmas), Një këngë Krishtlindjeje (A Christmas Carol), Epoka e Akullnajave (Ice Age), Një urim për Krishtlindje (A wish for Christmas), Është një jetë e mrekullueshme (It’s a Wonderful Life), Elf, Makth Para Krishtlindjeve (Nightmare Before Christmas) DHE Një Natë më Parë (The Night Before).