Nga data 17 janar e këtij viti, qytetarët do të kenë në duar kartëmonedhat e reja me prerje 500 dhe 2000 lekë, duke realizuar përfundimisht kompletimin e serisë së re të përbërë nga 6 prerje.

Ato do të do të qarkullojnë paralelisht me kartëmonedhat e serisë aktuale.

Ashtu si kurse është bëre me dije më herët, të gjitha prerjet e reja janë dizajnuar dhe prodhuar me teknologjinë më të fundit të fushës dhe janë të pajisura me elemente bashkëkohore dhe të sofistikuara sigurie.