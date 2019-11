Presidenti Ilir Meta do organioje në 8 dhjetor 2019 tubimin mbarëpopullor, të ashtuquajturën “Lëvizja e Dhjetorit 1990” në Shqipëri që solli pluralizmin politik, ndryshoi sistemin duke i dhënë fund një epoke 46-vjeçare.

Në Ditën e Rinisë, kreu i shtetit ka paralajmëruar të mbajë një tubim në “Sheshin Demokracia” në Qytet Studenti, aty ku dhe nisi Lëvizja Studentore e viteve ’90. Siç bën të ditur zëdhënësi i Presidentit, Tedi Blushi ky “tubim mbarëpopullor synon Nisjen e një Dialogu me Shqipërinë!”

“Shqipëria e Para”, thotë në përfundim të njoftimit në rrjetet sociale, Blushi, duke përdorur kështu shprehjen që Presidenti Ilir Meta përmendi në konferencën e jashtëzakonshme dy ditë më parë, kur kërkoi mbështetjen e popullit për të nisur një referendum.

Metës i duhen 50 mijë firma të qytetarëve për t’i kërkuar kreut të shtetit të zhvillojë një referendum për një çështje të rëndësie të veçantë, por deri më tani, kreu i shtetit nuk ka shkuar përtej kësaj retorike dhe nuk ka sqaruar se çfarë kërkon specifikisht me këtë referendum.

"Në 8 dhjetor 2019, në DITËN E RINISË, Presidenti i Republikës Sh.T.Z Ilir Meta organizon në Sheshin "Demokracia" në Qytetin Studenti, aty ku dhe nisi Lëvizja Studentore e viteve '90, një tubim mbarëpopullor që synon Nisjen e një Dialogu me Shqipërinë!

Me ftesën për tubim, kreu i shtetit qartazi tashmë ka dalë hapur me flamurin e opozitës, ku edhe më herët, gjatë takimeve konsultative që nisi për zgjidhjen e ngërçit në Gjykatën Kushtetuese, presidenti foli me gjuhën e opozitës jashtëparlamentare kur mbështeti qëndrimin e kryedemokratit Lulzim Basha për zgjedhje të parakohshme.

Presidenca ka reaguar sërish për tubimin mbarëpopullor të 8 dhjetorit të thirrur nga kreu i shtetit Ilir Meta.

Është zëdhënësi i Presidentit, Tedi Blushi, që marrë shkas nga interesi i lartë i mediave, sqaron se nisja e dialogut të Presidentit Meta me qytetarët shqiptarë ka për qëllim mbrojtjen e Demokracisë dhe Kushtetutës.

“Jemi të vendosur deri në fund: demokracinë nuk e japim me koncension” paralajmëron Blushi.

Të dashur kolegë gazetarë, interesimit tuaj të jashtëzakonshëm, për të mësuar sa më shumë detaje rreth tubimit mbarëpopullor të thirrur nga Presidenti i Republikës Sh.T.Z Ilir Meta, në 8 dhjetor 2019, në ditën e rinisë

