Presidenti izraelit Isaac Herzog do të vizitojë sot Shqipërinë dhe Serbinë. Në vendin tonë, Isaac Herzog do të ketë takim me kryeministrin Edi Rama, si edhe presidentin Bajram Begaj.

Deri më tani nuk është parashikuar asnjë prononcim për mediat.

Ndërkohë, në Serbi presidenti izraelit do takohet me homologun Aleksandër Vuçiç.