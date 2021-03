Presidenti i vendit Ilir Meta, me anë të një video në “Facebook” ka dërguar një mesazh të rëndësishëm për të gjithë qytetarët shqiptarë.

Meta thekson se më datë 25 prill, do të jetë vota e qytetarëve që do të vendosë dhe jo parimi stalinist, “nuk ka rëndësi se kush voton, por numërojmë ne”.

Postimi i presidentit Ilir Meta:

Më 25 prill do të jetë vota e qytetarëve që do të vendosë dhe nuk do të jetë parimi ‘stalinist’, sipas të cilit nuk ka rëndësi se kush voton, por numërojmë ne.

T’i frymëzojmë të gjithë qytetarët që fuqia e tyre në demokraci është vota e tyre.

Vota e tyre zgjedh, vota e tyre ndëshkon, vota e tyre çon përpara demokracinë, e përmirëson dhe e forcon atë. 🇦🇱