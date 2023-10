Anulimi i të gjitha paraqitjeve të planifikuara të Rexhep Tajip Erdogan për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore për sot, të mërkurën (4/10) dhe nesër të enjten (5/10) është njoftuar nga presidenca turke.

Sipas palës turke, siç raporton SKAI, Recep Tayyip Erdogan ka një të ftohtë të rëndë. Për ditën e sotme presidenti turk kishte planifikuar të drejtohej para Grupit Parlamentar të partisë së tij.

Nesër ai kishte planifikuar të shkonte në Granada për takimin e Komunitetit Politik Evropian, ku Turqia do të merrte pjesë së bashku me rreth 45 vende. Në Sinod do të marrë pjesë edhe kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis dhe në fakt ishte hapur mundësia e një takimi të shkurtër mes dy liderëve.

Të premten do të mbahet një samit joformal me pjesëmarrjen e vetëm vendeve anëtare të BE-së.