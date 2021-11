Organizata Trump ka arritur një marrëveshje për të shitur hotelin e saj të njohur në Uashington për 375 milionë dollarë.

Sipas marrëveshjes së arritur, hoteli “Trump International” tashmë do të quhet “Waldorf Astoria” dhe do të menaxhohet nga grupi Hilton.

Muajin e fundit, një hetim i Kongresit zbuloi se hoteli humbi më shumë se 70 milionë dollarë gjatë presidencës së Donald Trump.

Ky hotel i kompanisë së ish-presidentit të Shteteve të Bashkuara u hap për publikun për herë të parë në shtator të vitit 2016.

Sipas burimeve për “The Wall Street Journal” and Bloomberg, marrëveshja me kompaninë e investimeve “CGI Merchant Group” do të finalizohet në fillim të vitit të ardhshëm.