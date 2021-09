Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani deklaroi se Kosova është për vijimin e dialogut me Serbinë. Në një vizitë zyrtare në Nju Jork, ajo ka takuar kryeministrin e Luksemburgut, Xavier Bettel, të cilin e ka falënderuar për mbështetjen e deritashme ndaj vendit tonë.

“Kosova pret mbështetje nga Luksemburgu në çështjen e liberalizimit të vizave”, ka theksuar Presidentja Osmani në takim me kryeministrin Bettel. Sipas saj, një mbështetje të tillë nga Luksemburgu pritet edhe në procesin e anëtarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare.

Një theks i veçantë në këtë takim u vu edhe te bashkëpunimi ndërshtetëror. “Kosova ka ende nevojë për mbështetje, posaçërisht në shkëmbimin e përvojave dhe partneritetit për zhvillim të qëndrueshëm. Ne e çmojmë lart ndihmën e Luksemburgut në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në Kosovë”, -ka theksuar Osmani, duke shfaqur gatishmërinë për thellimin e bashkëpunimit në sferën e shkëmbimit ekonomik e tregtar, por edhe në fusha të tjera të interesit reciprok.

“Kosova është për vazhdimin e dialogut më Serbinë, i cili do të rezultojë me arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht e obligueshme dhe i cili duhet të përfundojë me njohje reciproke dhe ruajtje të karakterit unitar të Republikës së Kosovës”, ka theksuar presidentja Osmani. Ndërkaq sa i përket situatës aktuale në Kosovës, Osmani ka përsëritur se me vendosjen e reciprocitetit për targat, vetëm po zbatohet marrëveshja me Serbinë e vitit 2011 dhe 2016.