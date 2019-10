Shtyrja e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut përbën një rrezik për besueshmërinë e BE në rajon dhe përhapjen e influencës ruse, turke dhe kineze. Kështu shkruan e përditshmja zvicerane “Neue Zurcher Zeitung”, e cila i ka kushtuar një analizë kësaj situate në Ballkan duke analizuar situatat ekonomike dhe politike. Ajo shkruan se mungesa e një perspektive për pranimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë në BE, bëjnë që fronti tjetër i Lindjes të shtrijë ndikimin e tij në këto vende.

“Vetëm një javë pasi BE mbylli shtyu sërish negociatat me Maqedoninë e Veriut, kryeministrja serbe Ana Brnabic udhëtoi në Moskë për të nënshkruar një marrëveshje të tregtisë së lirë me Bashkimin Ekonomik Eurasian të Rusisë. Udhëtimi i saj mund të ketë qenë i planifikuar në mënyrë të pavarur nga rezultati i Samitit të BE, por sidoqoftë kjo lëvizje brenda këtij harku kohor mund të lidhur me veton franceze kundër nisjes së bisedimeve për hapjen e negociatave me Shkupin dhe Tiranën.

Mungesa e një perspektive të mirëfilltë të pranimit, çon në një largim nga Perëndimi dhe ndihmon lojtarët si Rusia, Kina dhe Turqia të ushtrojnë më shumë ndikim në Ballkan. Presidenti serb Aleksandar Vuçiç tha për Financial Times këtë javë se samiti i BE tregoi nevojën për të mbajtur lidhje të ngushta me Pekinin dhe Moskën.”

Në artikull theksohet se me refuzimin e pranimit në BE, Maqedonia e Veriut ka dalë kundër marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, pasi një nga shtysat që finalizuan këtë marrëveshje kishte qenë përjekja për integrim në BE.

“Nuk ka dyshim se BE dhe Perëndimi kanë humbur besim të konsiderueshëm dhe hapësirë ​​për manovrim në Ballkan. Pas përfundimit të luftërave jugosllave, marrëdhëniet midis Brukselit dhe shteteve të rajonit u bazuan në premtimin se reformat ekonomike dhe të sundimit të ligjit do të shpërbleheshin me përparimin e integrimit. Sundimtari i gjatë i Malit të Zi Djukanoviç ose Presidenti serb Vuçiç nuk kanë bërë asnjë veprim për të demokratizuar vendet e tyre për një kohë të gjatë.

Me refuzimin e Maqedonisë së Veriut edhe projektligji nuk respektohet më. Qeveria në Shkup ka dalë kundër mosmarrëveshjes për emrin me Greqinë në përpjekje për të pastruar rrugën për hapjen e negociatave. Në funksion të presionit të madh të brendshëm, qeveria tani po kërcënon të tërhiqet nga marrëveshja . Për aspirantët e BE-së në Ballkan, prandaj, samiti i fundit në Bruksel shënon përfundimisht një pikë kthese”.

“Neue Zurcher Zeitung” shkruan se Moska po lufton për të rritur ndikimin e saj në perëdnim dhe është shumë e përgatitur për të shfrytëzuar gabimet dhe paqëndrueshmërinë në Rajon.

Ndikimi në rritje i këtyre shteteve paraqet rreziqe reale për Ballkanin. Moska po lufton për të rritur ndikimin perëndimor në rajon veçanërisht atë të NATO-s. Rusia është shumë mirë e përgatitur për të shfrytëzuar linjat historike të gabimeve dhe paqëndrueshmëritë latente në rajon. Zhgënjimi në rritje për BE-në rrit shtrirjen e Rusisë.

Ankaraja eksporton në një farë mase kuptimin e saj për sundimin e ligjit dhe kërkon gjithnjë e më shumë mbështetje në persekutimin e kundërshtarëve të qeverisë. Kjo shprehet, për shembull, në presionin ndaj shkollave në rrjetin Gylen, i cili konsiderohet inuciues i përpjekjes për grusht shteti 2016 në Turqi.