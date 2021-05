Këshilli i Ministrave me propozim të Ministrisë së Turizmit ka vendosur të shtojë një fond prej 100 milionë lekësh në programin “Zhvillimi i turizmit”, për të promovuar vendin. Sipas vendimit me anë të këtij fondi do të realizohet promovimi i Shqipërisë në vendet ndërkombëtare si një destinacion mikpritës ‘COVID FREE’.

Një vendim dhe mbështetje e tillë vjen në prag të sezonit turistik, dhe qeveria ka deklaruar më herët se vera do të jetë pa masa kufizuese, ndërkohë që janë realizuar vaksinimet e premtuara përpara qershorit.

Ky fond do të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit përcaktuar për këtë vit.