Në “Parc des Princes”, aty ku do të jetë vëmendja e të gjithë sportdashësve këtë sezon, prezantohet goditja e shekullit, Lionel Messi.

Teksa jashtë impiantit ishin me mijëra tifozë të pranishëm e të paduruar për të parë idhullin e tyre të ri, sulmuesi argjentinas u shfaq me bashkëshorten dhe me 3 fëmijët e tij ku flet për aventurën e re e sigurisht ndryshe nga lotët në konferencën e fundit me Barcelonën, ai ishte i qeshur dhe entuziast.

Deklaratat më të rëndësishme

Kush është basti juaj më i madh

“Po, mendoj se po. Kur thashë se dua të fitoj me çdo kusht, gjithashtu mendova se ku mund të përshtatet mirë familja ime. Për të gjithë ne është një përvojë e re, por ne jemi gati. Kam shumë dëshirë dhe pastaj futbolli është i njëjtë. kudo dhe fakti që unë tashmë kam miq në dhomat e zhveshjes do të më ndihmojë të përshtatem shpejt “.

Ju do të luani me Verrattin: a mund të jetë ai Xavi apo Iniesta i PSG?

“Po, pa dyshim. Për vite me radhë ai e ka treguar veten si një lojtar i madh, më i miri në botë në pozicionin e tij. Barcelona e kërkonte atë, tani gjërat janë përmbysur dhe unë kam ardhur për të luajtur me të. Unë gjithashtu e di ai personalisht., ai është një djalë spektakolar ”

Sa i rëndësishëm ishte Neymar në zgjedhjen tuaj?

“Unë i njihja disa lojtarë prej kohësh nga grupi aktual. Ekipi është i fortë dhe ka dëshirën dhe vullnetin për të arritur objektivat e tij. Të dy Neymar dhe unë po përpiqeshim të arrinim të njëjtin qëllim. Sigurisht fakti që Di Maria, Paredes, Neymar ishin këtu ishte e rëndësishme, vendimtare për mua që të zgjidhja Paris Saint-Germain ”.

A e njihni futbollin francez?

“Natyrisht që kam ndjekur ndeshjet e këtij kampionati sepse kam miq në Paris dhe mendoj se ky kampionat është rritur shumë. Paris Saint-Germain e ka bërë kampionatin më konkurrues dhe interesant. Dua të fitoj kampionatin dhe për mua do të jetë një përvojë e re, në një realitet tjetër, në një aventurë tjetër. Por jam i lumtur që jam në gjendje ta bëj këtu”.

Një mesazh për tifozët e Barcelonës?

“Para se të largohesha nga Barcelona u thashë të gjithë tifozëve se do të isha gjithmonë mirënjohës për dashurinë që më kanë dhënë. Ata e dinin që unë do të luaja në një ekip të fortë dhe kompetitive. Dhe unë nuk kisha asnjë dyshim në zgjedhjen e Parisit sepse ky klub dëshiron të vazhdojë të luajë për fitore dhe të rritet”.

Çfarë efekti do të kishte te ju nëse do të përballeshit me Barcelonën si kundërshtarë?

“Do të ishte mirë të luaja në Barcelonë, shpresoj në një stadium të mbushur plot. Por do të ishte e çuditshme ta bëj atë me një fanellë tjetër. Por ky është futbolli, do të shohim.”

Cili është emocioni më i madh Lotët e lamtumirës apo emocionet e një fillimi të ri?

“Gjithçka. Nuk mund të lë pas atë që kam përjetuar nga një ditë në tjetrën, por në anën tjetër mezi pres të filloj këtë aventurë të re. Jam i lumtur që jam këtu, më është dashur të asimiloj gjithçka që kam kaluar javën e fundit”.

Një trofe me PSG?

Ju keni fituar Ligën e Kampionëve 4 herë. Çfarë i duhet një skuadre për të fituar këtë trofe?

“Nuk është e lehtë. Në fund mund të kesh ekipin më të mirë në botë, por nuk fiton, sepse futbolli përbëhet nga detaje. PSG ishte shumë afër fitores, ata kishin ekip shumë të fortë, por nuk arritën të fitojnë trofeun. Nuk e di se çfarë mund të mungojë, por ne duhet të jemi një grup i bashkuar. Unë ende nuk e njoh dhomën e zhveshjes së skuadrës, por nga jashtë mund të them se na duhet pak fat në Champions League”.

Kur do zbresë në fushë?

Më tej gjate prezantimit, Messi iu përgjigj edhe pyetjeve nga auditoriumi për këtë aventurë.

“Jam i surprizuar për pritjen e ngrohtë, jam i sigurtë se do të jemi të lumtur dhe do të luftojmë për të arritur objektivat e këtij klubi. Ishte e vështirë të menaxhoja lamtumirën nga klubi ku kalova jetën time dhe është tepër e bukur të përjetosh këtë aventurë të re. Të luaj me Mbappe dhe Neymar? Do të jetë diçka shumë e bukur të përjetoj çdo ditë e të stërvitem me këtë skuadër që ka lojtarë të mëdhenj. Kishte lojtarë shumë të forte dhe kanë ardhur të tjerë e tani dua ta nis të luaj edhe unë me ta”.

Kur mendon se mund të jesh gati të zbresësh në fushë?

“Nuk e di sepse jam kthyer nga pushimet edhe pse nuk kam ndërprerë stërvitjen në asnjë moment. Do të flas me stafin teknik por nuk e di akoma por sigurisht që duhet të bëj një përgatitje. Nuk e di se kur do të jetë momenti që të zbres në fushë”.