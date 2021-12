Tesla do të tërheqë nga tregu në SHBA më shumë se 475,000 makina, sipas dokumenteve të dorëzuara në rregullatorin e sigurisë amerikane. Kompania e prodhimit të automjeteve elektrike njoftoi se po tërhiqte 356,309 automjete për shkak të problemeve të mundshme të kamerës së pamjes së pasme që prekin Modelet 3 të Teslas, të prodhuara nga viti 2017 deri në vitin 2020.

119,009 automjete të tjera Model S do të tërhiqen gjithashtu për shkak të problemeve të mundshme teknike me bagazhet. Shifra totale e tërheqjes është pothuajse e barabartë me 500,000 makinat e Teslas të shitura vitin e kaluar, raporton Reuters.

Një raport sigurie, i dorëzuar këtë muaj, vlerëson se rreth 1 për qind e Model 3 të tërhequr mund të kenë një kamerë me pamje të pasme me defekte. Me kalimin e kohës, “hapja dhe mbyllja e përsëritur e kapakut të bagazhit” mund të shkaktojë konsumim të tepruar të kabllit që siguron furnizimin e kamerës së pasme, thotë një raport sigurie i dërguar nga Tesla në Administratën Kombëtare të Sigurisë së Trafikut.

“Nëse konsumimi bën që bërthama e kabllit të ndahet “furnizimi i kamerës së pamjes së pasme nuk është i dukshëm në ekranin qendror”, vëren raporti.

Humbja e ekranit të kamerës së rishikimit mund të “rrisë rrezikun e përplasjes. Tërheqja e Model S përfshin automjete të prodhuara midis viteve 2014-2021.