Në fakultetin Ekonomik të universitetit “Luigj Gurakuqi” po zbatohet për të tretin vit radhazi projekti I bashkëpunimit me dy universitete belge për promovimin e resurseve turistike të Shkodrës. Këtë vit, risi është edhe përfshirja e xhubletës si pjesë e paketave turistike që 42 studentët belgë do të krijojnë.

Eliza Bruneel, koordinatore e programit të turizmit në Hoëest University vlerëson bashkëpunimin në këto 3 vite, ndërsa ka edhe disa kritika për strategjitë e promovimit të Shkodrës.

Për 3 ditë, 42 studentët belg do të njihen me disa nga resurset kryesore, ndërsa pas kthimit në Belgjikë do të anagzhohen në krijimin e paketave turistike, rrjeteve sociale dhe faqeve të ndryshme në web për promovimin e Shkodrës.