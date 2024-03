Kryeministri Edi Rama ka renditur disa prej projekteve infrastrukturore, puna për të cilët do të nisë nga veriu në jug të vendit. Kreu i qeverisë tha se qytetarët do të kenë mundësi të zgjedhin mes rrugëve me pagesë dhe atyre pa pagesë. Ai zbuloi mes të tjerash se aksi Thumanë-Kashar do të jetë i kalushëm në 30 qershor duke bërë që të ketë një lehtësim të fluksit të mjeteve që lëvizin në kulmin e sezonit turistik.

“Kemi gati një numër segmentesh që janë mbi dhe nën Thumanë-Kashar që besojmë se në 30 qërshor do të bëhet i kalueshëm. Për t’ju dhënë një shembull të thjeshtë kini parasysh që projektet e infrastrukturës marrin një kohë shumë të gjatë në vende shumë më të zhvilluara sesa ne. Në rastin konkret kemi pasur nevojë për disa korrigjime të natyrës juridike në kontrata.

Është gjithçka gati, do kemi një kantier total që do hapet nga veriu deri në jug. Segmenti i fundit që është në fazë projekti, është segmenti nga Shkodra që lidhet poshtë me të gjithë segmentet e tjera që janë Milot-Balldren, pastaj Thumana, Kashari, pastaj Fieri dhe pastaj lidhet me Vlorën. E gjithë kjo do jetë një rrugë e re, do ketë 2 alternativa. Atlernativa me pagesë dhe pa pagesë. Hapja e Thumanë-Kashar do të lehtësojë shumë në këtë sezon”- tha Rama. Më tej Rama tha se pritet projekti për të hapur kantierin e rrugës që shkon deri në Murriqan.

“Jam optimist që kantierët do jenë të gjitha të hapura. Presim vetëm projektin për të hapur kantierin që shkon deri në Murriqan. Kemi marrë dritën jeshile për financimin e hekurudhës deri në Hanin e Hotit. Po bëjmë studimin e variantit që na lidh me Prishtinën duke kaluar nga Shkodra përmes Gjakovës.

Shëngjin Velipojë është në kantier dhe ka pasur një segment 300 metra që ka qenë shumë i vështirë nga ana gjeologjike por është hapur dhe tani puna vazhdon me ritëm të mirë. Rruga e Dukagjinit, është në kantier dhe vazhdon punohet”- tha kryeministri duke renditur disa prej projekteve më të rëndësishme infrastukturore.