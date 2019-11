Nesër do të rinisin sërish kërkimet në hotelin ‘Mira Mare’ në Durrës pasi pronari i këtij objekti pretendon se poshtë rrënojave ka ende njerëz.

Pavarësisht se nga ekzaminimi me sensorë dhe ekipet franceze me qen dhe mjete të tjerë ka rezultuar se poshtë rrënoja nuk ka trupa të tjerë përveç atyre që janë nxjerrë, pas këmbënguljes së pronarit nesër do të ketë sërish kërkime.

Pas kërkimeve të do të bëhen duke filluar nga paraditja e nesërme nëse do të bien pretendimet e pronarit të hotelit do të fillojë zhvendosja me ekskavator e inerteve.

Nga hotel ‘Mira Mare’ u nxorën të pajetë dy trupa Eviola Broshka që ishte balerinë dhe baristi Sotiraq Misha, ndërsa u shpëtua Adriatik Bode, që ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve

Tashmë pritet për t’u parë nëse poshtë rrënoja ka trupa të tjerë të pajetë që mund të kenë qenë në hotelin pesë katësh që u shemb.