Helmut Dietl, Profesor i Administrimit të Biznesit në Universitetin e Zyrihut, sugjeron: “Nëse do të paguani 1,000 CHF për çdo person që vaksinohet, do të kishte shumë më shumë gjasa të arrini numrin e njerëzve të vaksinuar për t’i dhënë fund pandemisë”, thotë ai.

Ai i referohet një ideje nga Robert E. Litan nga Instituti Brookings dhe llogarit për Zvicrën se nëse vaksina do të ishte 90 për qind efektive, kjo do të kushtonte rreth 5.3 miliardë franga. “Një shumë krenare”, përmbledh Dietl, raporton “20 min”.

Krahasuar me masat e tjera, paratë do të investoheshin mirë sipas Dietl: Nga njëra anë, sepse njerëzit e vaksinuar mund të bënin përsëri një jetë normale, shkruan albinfo.ch.

Meqenëse “paratë e vaksinimit” do të rrisnin gjithashtu fuqinë blerëse të njerëzve, shteti mund të vrasë dy zogj me një gur, sipas Dietl: “Së pari, pandemia do të marrë fund, dhe së dyti, ekonomia do të rritet.”