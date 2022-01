Kryeministri Edi Rama, duket se ka ironizuar situatën politike të Partisë Demokratike. Pas përfundimit të protestës së zhvilluar në selinë e PD, të thirrur nga ish- kryeministri Sali Berisha, Rama ka zgjedhur te reagojë me një shprehje të John Wayne.

‘Jeta është e vështirë, por budallenjtë e vështirësojnë atë edhe më shumë’., shkruan ai, ndërsa citon Wayne.

John Wayne është një ish-aktor amerikan që ka luajtur në filma Western dhe filma me tema të luftës.Protesta e sotme u shoqërua me tensione të forta, si edhe u përshkallëzua me përdorimin e gazit lotsjellës. PD kërkoi ndërhyrjen e policisë pasi hyrjes me forcë në ambientet e seli të mbështetësve të Berishës. Ndërkohë nga policia pati edhe disa persona të shoqëruar , mes tyre ishte edhe reperi i njohur Stresi. Sakaq Berisha njoftoi mbylljen e protestës pas disa orësh, ndërsa theksoi një tjetër protestë do të njoftohet ditët në vijim.