Banoret qe preken nga ndertimi i HEC-ve, ne zonen e shpallur Park Kombetar ne Zall Gjocaj , zonë kjo mes Matit e Mirdites, kane zgjedhur nje menyre te re per te perzene punonjesit e firmes nga zona.

Me shkopinj ne duar, gra dhe femije por edhe te moshuar kane larguar me force disa punonjes qe sebashku me makinerite ne tunelin ku vijon puna. Protestuesit ishin te revoltuar ndersa kane disa here qe kane paralajmeruar firmen qe te largohet nga zona, pasi do te kete pasoja te renda.

Pjese banoret perplasaj me punonjesit.

“E vetmja menyre eshte qe kete pasuri kombetare ta mbrojme me kokat tona”, keshtu shprehen disa prej protestuesve te cileve tashme iu eshte sosur durimi.

Banoret qe preken drejperdrejt nga nga tharja e lumit nga ndertimi i HEC-eve, kane pohuar se rezistenca e tyre do te vijoje dhe se protestat do te vijojne pa afat.