PS FITORE TË THELLË NË ZGJEDHJET VENDORE, RAMA PRITET TË ZHVILLOJË KOMUNIKIM ME GAZETARËT 15/05/2023 44 Pas fitores të thellë në të gjithë vendin, kryeministri Edi Rama do të mbajë një komunikim me gazetarët. Rama ka ndarë një foto në Facebook, ndërsa shkruan ‘Pas Pak’. BOTA TURQIA VOTON SOT PËR PRESIDENTIN DHE PARLAMENTIN E RI 14/05/2023 PAS HYRJES NË FUQI TË RREGULLAVE TË REJA PËR EMIGRACIONIN, SITUATA... 13/05/2023 SHBA ME RREGULLA TË REJA PËR EMIGRANTËT. JA KUSH LEJOHET TË... 12/05/2023 MJEKËSIA NGA E ARDHMJA: ALGORITMI DO TË PARASHIKOJË SËMUNDJET DHE MJEKU... 11/05/2023